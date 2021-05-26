أبوظبي التجاري مصر يعتزم إطلاق المحفظة الذكية خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن البنك يعتزم إطلاق المحفظة الذكية في شهر يونيو القادم، وإطلاق أول فرع إلكتروني للبنك العام المقبل بما يتوافق مع رؤية البنك المركزي والحكومة في التحول الرقمي وميكنة المدفوعات.

وأشار السويركي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن البنك لديه خطة تركز على التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المختلفة حيث سبق وأطلق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مطلع العام الجاري، وإصدار بطاقات ائتمانية وغيرها للتوسع في ميكنة المدفوعات وتقليل الكاش، وخاصة الدفع الرقمي يساهم في تقليل تداول الكاش والوقاية من فيروس كورونا باعتباره أحد الأدوات الناقلة للعدوى.

وكان بنك أبوظبي التجاري بدأ عمله رسميا في السوق المصرية في شهر أغسطس الماضي بعد نجاح المجموعة الأم في الاستحواذ على مجموعة بنك الاتحاد الوطني.

وأوضح السويركي، أن خطة البنك في التوسع في الخدمات الرقمية تتواكب مع استراتجيته المدروسة في التوسع الجغرافي حيث يخطط لإطلاق 3 فروع جديدة خلال عام 2021 الجاري ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 50 فرعا مقابل 47 فرعا حاليا لوصول خدمات البنك لأكبر عدد من الجمهور في مناطق مختلفة.

وأضاف أن البنك يضع عملاءه على رأس قائمة أولوياته، ويعتزم مواصلة توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار في الأصول المتعددة، بما في ذلك أسواق المال، والدخل الثابت، كما سيدعم البنك نمو عملائه من خلال عملياته التشغيلية في مصر عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر، إلى أن البنك يخطط لزيادة معدلات نمو أعماله إلى 25% خلال العام الجاري 2021،

وكان إيهاب السويركي قال في وقت سابق لمصراوي إن أعمال البنك شهدت معدلات نمو ملحوظة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث معدلات نمو أرباح البنك زادت بنسبة 28% ومحفظة القروض بنسبة 20% مع زيادة توسع البنك في السوق المصري رغم كورونا.

قال بنك أبوظبي التجاري مصر إن الجمعية العامة غير العادية للبنك وافقت على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه ليصبح رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.