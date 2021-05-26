أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والبركة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.73جنيه للبيع.