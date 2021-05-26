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"التذكار الرابع".. صلاة قداس لضحايا حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

ترأس "الأنبا أغاثون" أسقف مغاغة والعدوة، شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، صلاة قداس التذكار الرابع لضحايا الحادث الإرهابي الذي شهده طريق دير الأنبا صموئيل.

وشارك في القداس الذي جرى داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، بقرية دير الجرنوس في مغاغة، القس أبانوب شحاتة سكرتير المطرانية، وآباء الكنيسة وبعض آباء الإيبارشية.

وكان طريق مدق دير الأنبا صموئيل، شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير، الأول كان في يوم الجمعة مطلع شهر مايو من عام 2017، وأسفر عن وقوع 28 قتيلًا، والثاني كان في نوفمبر من عام 2018، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، ليبلغ إجمالي الضحايا في الحادثين 37، بخلاف عشرات المصابين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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