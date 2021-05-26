بعد جلسة لإخراج الجن.. حبس دجال و ٤ متهمين بقتل شاب في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قررت نيابة مركز طنطا اليوم الأربعاء، حبس دجال، و ٤ أشخاص من أسرة واحدة، لاتهامهم بضرب شاب حتى الموت، بحجة استخراج "الجن" من جسده، بقرية صناديد في الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أحد الأهالي بمصرع شخص في جلسة علاج روحاني بقرية صناديد بدائرة مركز طنطا.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجني عليه مصاب بالسحر واستدعى أهله أحد الدجالين، بحجة قدرته على العلاج بالقرآن من قرية تتبع طنطا لمعالجته، وبعد بدء الجلسة، خرج المجني عليه عن وعيه وحطم أساس منزله، بينما ضربه "المعالج" بشكل مبرح حتى وافته المنية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وسرعة ضبط المتهمين.

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