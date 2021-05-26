تحت رعاية طارق عامر.. اتحاد المصارف يفتتح منتدى رؤساء إدارات المخاطر يوليو القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية، عقد منتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية" بالغردقة، على مدار يومي 8 و 10 من شهر يوليو القادم، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي، واتحاد بنوك مصر.

وأشار اتحاد المصارف في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المنتدى سيناقش الأولويات الحالية والمستقبلية للجنة بازل، والتدابير الرقابية، والتعديلات على إطار عملها بغرض التعامل مع جائحة كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأسواق الناشئة بسبب الفيروس.

وذكر أن المنتدى يبحث أيضا دور المصارف المركزية في خطط التعافي الاقتصادي، وتفسير سيناريوهات اختبارات الضغط فيما بعد كورونا بالإضافة إلى المنهجيات الحديثة لإدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية، وآليات التعامل مع مخاطر هجمات الأمن السيبراني واسعة النطاق، ولمحة عامة عن الأولويات الحالية والمستقبلية للجنة بازل.

ويشارك في المنتدى محافظو البنوك المركزية، ومسؤول مشروع بازل ومعاونوهم الرئيسيون، ومسؤول وموظفو الرقابة والإشراف على البنوك، ورؤساء ومدراء المخاطـر ومعاونوهم الرئيسيون، ورؤساء إدارة الرقابة المالية ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء مشروع التحول الرقمي ومعاونوهم الرئيسيون، ورؤساء ومـدراء القطـاع المالي ومعـاونوهم الرئيسـيون، ومسؤول التدقيق الداخلي في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومسؤول وموظفو أمن المعلومات ومعاونوهم الرئيسيون فى البنوك، ومسؤول التجزئة المصرفيـة والخـدمات الرقمية ومعاونوهم الرئيسيون بحسب بيان اتحاد المصارف.