أمريكا / عناصر الحرس الوطني يستعدّون لمغادرة مبنى الكابيتول

اسماعيل عبد الحي - كشف مسؤولون عسكريون لصحيفة "واشنطن بوست" أن الحرس الوطني الأمريكي سيغادر مبنى الكابيتول بعد أن تولى مهمة حمايته منذ 6 من جانفي بعدما هاجمه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إستمرار وجود الحرس الوطني أصبح نقطة جدل بين المشرعين، حيث ناقش البعض فيما إذا ما كان الإغلاق المسلح لحرم الكابيتول ضرورة أم لا.

وبلغ عدد أفراد هذه القوات 2300 جنديا في بداية الأحداث، ولكنه إرتفع إلى 26 ألف جندي قبل حفل التنصيب الرئيس جو بايدن، وتراجع إلى 5000 جندي مع إنحسار التهديدات التي تستهدف الكابيتول.

وتبقى من هؤلاء 1700 جندي سيغادرون العاصمة واشنطن الأربعاء، وفق المتحدثة بإسم الحرس الوطني للعاصمة، تشيلسي جونسون.

RT