أمريكا / مقتل 5 أشخاص على الأقلّ في حادث إطلاق نارٍ في ولاية أوهايو

اسماعيل عبد الحي - ذكرت وسائل إعلام محلية في ولاية أوهايو الأمريكية، أن الشرطة عثرت على أكثر من خمسة أشخاص قتلى في إطلاق نار يوم أمس الاثنين، بمنطقة وست جفرسون.

وقالت محطتان تلفزيونيتان محليتان إن ثلاثة أشخاص على الأقل عثر عليهم قتلى بالرصاص في أحد المباني، كما قتل المزيد من الضحايا في الخارج في نفس الموقع، فيما لم يتم التأكد على الفور من العدد الدقيق للضحايا.

وذكرت "رويترز" أن المحطتين التلفزيونيتين "WSYX" و"WCMH" نقلتا معلوماتهما عن كريس فلويد، قائد شرطة ويست جفرسون.

ونقل عن قائد شرطة ويست جفرسون أن إطلاق النار وقع في شارع مسدود، ما يدفع إلى الإعتقاد بأن الضحايا قد تم إستهدافهم.

RT