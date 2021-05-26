السعودية.. إصابات كورونا تقترب من الـ450 ألفا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، ليقترب عدد الإصابات من 450 ألفا منذ ظهور الوباء في المملكة حتى الآن.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 444,780 حالة، من بينها 10،023 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1,348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 427,462 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,295 حالة وفاة.

وأكدت الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن التحصين يعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وكانت صحيفة “سبق” الإلكترونية، قد نشرت، الاثنين الماضي، تقريرا مطولا عن “الفطر الأسود”، مشيرة إلى التأكيد الرسمي السعودي على عدم رصد أي إصابات بهذا المرض بين المرضى بكورونا في المملكة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخاوف من مرض العفن الأسود الذي أثار الذعر على مستوى العالم بعد انتشاره في الهند، وصلت إلى السعودية “وتناقلها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذعر، وتناثرت الشائعات، ولكن وزارة الصحة طمأنت المواطنين عبر المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي، الذي أكد أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالمرض بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة”.

وألقى التقرير الضوء على هذا المرض، مشيرا إلى أن “الفطر الأسود” يعد “من حالات العدوى شديدة الندرة، ويصيب المرء نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي، والنباتات الفواكه، والخضراوات المتحللة”.