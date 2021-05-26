جونسون: “أتحمل المسؤولية الكاملة” عن كل ما حدث ببريطانيا جراء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة البلاد لكوفيد -19، مؤكدا أنه يشعر بالأسف حقا للمعاناة خلال تفشي الوباء في بريطانيا.

كلام جونسون، يأتي عقب اتهامات مساعده السابق دومينيك كامينغز، الذي قال إن “الأخطاء أدت إلى وفيات غير ضرورية”.

وقال جونسون للمشرعين “أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث”، مضيفا: “كما قلت من قبل.. أنا آسف حقا للمعاناة التي عانى منها شعب هذا البلد.

ورغم ذلك، فقد أصر جونسون، على وجهة نظره بأن الحكومة تصرفت طوال الوقت بنية إنقاذ الأرواح وحماية خدمة الصحة الوطنية (NHS) ووفقا لأفضل نصيحة علمية”، وقال: “هذا بالضبط ما فعلناه.”

وكان كامينغز قال بوقت سابق إن الخطة المبكرة التي وضعتها بريطانيا لمكافحة كورونا كانت “كارثية” وإن “قرارات مريعة” قادت الحكومة لفرض إجراءات عزل عام كان من الممكن تجنبها.

وكان مستشار سابق لرئيس وزراء بريطانيا، قال إن الخطة المبكرة التي وضعتها بريطانيا لمكافحة كورونا كانت “كارثية” وإن “قرارات مريعة” قادت الحكومة لفرض إجراءات عزل عام كان من الممكن تجنبها.

وترك دومينيك كامينجز فريق بوريس جونسون في أواخر العام الماضي. وأدلى بتلك التصريحات في سلسلة من التغريدات قبل أيام فحسب من الإدلاء بشهادته أمام نواب البرلمان عن معالجة الحكومة لملف الجائحة.

وكان كامينجز أكثر مستشاري جونسون تأثيرا فيما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، قبل أن يغادر منصبه فجأة. كما لعب دورا مهما في نجاح حملة جونسون الانتخابية في 2019.