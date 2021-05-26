اخبار العالم

الكشف عن الرسالة الثالثة لـ”صدام حسين” من داخل السجن

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

صدام حسين

تواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، نشر رسائل والدها خلال فترة أسره، حيث نشرت الرسالة الثالثة لوالدها من داخل السجن، بعد رسالتين، تحدثت الأولى عن الاحتلال الأمريكي، بينما الثانية تضمنت أبيات شعر عن دولة قطر.

وتضمنت الرسالة الثالثة حديث صدام حسين عن هيئة المحكمة والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ضللت العالم بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

وقبل يومين، نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، شعرا كتبه والدها من أسره، يمدح فيه قطر وشعبها وأميرها، ويعبر عن رؤيته لمستقبل العراق، وعن انتقاده لمن كان السبب في حاله.

وقبل أيام، نشرت رغد صدام حسين إحدى الرسائل التي كتبها والدها من داخل المحكمة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا