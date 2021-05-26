شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1 % زيادة بإصابات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء ، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 في المئة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0542 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 2ر33 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والبالغ 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 78ر3 مليون حالة، وهو نفس ما تم تسجيله في اليوم السابق .