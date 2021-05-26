نازحو جنوب السودان.. استراتيجية تحت مجهر "إيغاد" ونائبة سلفاكير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لـ"الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد)، استراتيجية عودة النازحين إلى دولة جنوب السودان.

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بأحد فنادق جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، ربيكا قرنق، نائبة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

ووفق بيان لمجلس الوزراء السوداني، ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين .

ونقل عن حمدوك تأكيده على استمرار العمل لعقد مؤتمر النازحين الخاص بدولة جنوب السودان تحت قيادة الخرطوم وجوبا، وبمشاركة دولية.

وشدد على أن معالجة مشكلة النزوح تعتبر مفتاحاً للأمن والاستقرار بجنوب السودان.

بدورها، أكدت نائبة سلفاكير أن معالجة مشاكل النازحين بجنوب السودان واستدامة الأمن في المناطق التي دمرتها الحرب، من أولويات عملها.

وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب مقومات أساسية مثل المياه، والصحة والتعليم والإسكان، لمساعدة النازحين للاندماج في المجتمع والانخراط في العمل الزراعي وغيره.

وكشفت قرنق عن إعداد خطة لبناء قرى لعودة النازحين في جنوب السودان، تبدأ بثلاث ولايات تشمل أعالي النيل والاستوائية وجونقلي، من خلال تشييد منزل لكل أسرة.