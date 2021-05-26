أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق النار على قواتها عبر الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت أذربيجان، الأربعاء، القوات الأرمينية بإطلاق النار على قواتها عبر الحدود الدولية بين البلدين خلال الفترة بين 24 و26 مايو/ أيار.

وذكرت أن قواتها لم ترد على إطلاق النار ولا توجد إصابات.



ولا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بعدما طردت القوات الأذربيجانية قوات من أصل أرمني من مناطق كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناجورنو قرة باغ وحوله.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت الخميس الماضي إطلاقها طلقات تحذيرية على الحدود مع أذربيجان بسبب مزاعم عن توغل الأخيرة في أراضي أرمينيا.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بإرسال قوات عبر الحدود مطلع الشهر الجاري، ما يسلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وأوقف قتالا استمر 6 أسابيع بين قوات أرمينيا وأذربيجان العام الماضي.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناورني قره باغ الانفصالية، وانتهى النزاع بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص وهزيمة يريفان.

وأوقف البلدان بوساطة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق النار بعد أسابيع من القتال.

