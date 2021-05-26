اعتقال ثم استقالة.. تطورات توقيف رئيس مالي من قبل الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا، نائب رئيس مالي، إن الرئيس المؤقت للبلاد بانداو ورئيس الوزراء مختار عوان استقالا، الأربعاء، بعد اعتقال الجيش لهما.

والإثنين الماضي، اعتقل الجيش المالي كلا من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري.



ووفق وكالة رويترز، فإن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو فيما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".

وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق الإثنين، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.



وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا في 14 مايو/أيار بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.

ويتهم الكولونيل جويتا الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.