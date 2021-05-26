انتخابات سوريا.. صناديق ممتلئة وأخرى لم تفتح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - امتلأ عدد من صناديق الاقتراع عن آخرها بعد ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية بسوريا، لكن بعض المناطق لم تعرف طعم التصويت.

وأرجعت اللجنة القضائية العليا للانتخابات امتلاء الصناديق في مراكز الانتخاب بكل من دير الزور والحسكة واللاذقية، إلى إقبال كثيف على الاقتراع الجاري من صباح اليوم الأربعاء.

إقبال كثيف

وشهدت أغلب مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إقبالاً كثيفا على التصويت في الانتخابات التي انطلقت اليوم.

وفي تأكيدها على الإقبال على التصويت قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الفرعية تقوم بتزويد المراكز بالصناديق الفارغة.

وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة من محافظة الرقة؛ شارك آلاف في الانتخابات، عبر أكثر من 100 مركز في ريف المحافظة الغربي والشرقي.

وقال مصدر في اللجنة الفرعية للانتخابات إنه ربما يتم فتح مراكز جديدة بالمحافظة، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير.

ووسط سوريا وتحديدا في محافظة حمص اكتظت المراكز الانتخابية في المدينة والريف بالناخبين، حيث يعرف السكان الاقتراع لأول مرة منذ 10 سنوات.

مقاطعة وإضراب ومظاهرات

هذا الحال لم يعمّ أرجاء سوريا؛ إذ لم يفتح صندوق اقتراع واحد عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة جبهة النصرة الإرهابية، وفصائل متشددة أخرى موالية لتركيا (شمال وشمال غرب)، حيث خرج المئات في مظاهرة في مدينة إدلب، مؤكدين رفضهم الانتخابات الجارية.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرة الأكراد، أنه "غير معني" بالانتخابات، ووصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمدعوم من تركيا ومقره إسطنبول، الانتخابات بـ"المسرحية".

أما في مدينة إدلب (شمال غرب)، فقد خرج المئات في تظاهرة، رافعين لافتات عدة ترفض إجراء الانتخابات، ولم يختلف الحال في محافظة درعا (جنوب) التي رفض مؤيدو المعارضة فيها التصويت، وأعلنوا عن "إضراب عام" في مدن وبلدات عدّة رفضاً للمشاركة في الانتخابات.

دمشق مركز تصويت المتنافسين

من جانب آخر، أدلى المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة بأصواتهم مبكرا في مكاتب مختلفة في العاصمة السورية دمشق.

واختار المرشح الرئاسي والرئيس الحالي بشار الأسد مدينة دوما بريف دمشق، التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها، موقعا لتصويته.

أما المرشح الرئاسي محمود مرعي فأدلى بصوته في مركز مدرسة جودت الهاشمي بدمشق، في حين اختار المنافس الثالث عبد الله سلوم مركز مجلس الشعب ليصوت في مركز انتخابي داخله.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق اليوم أمام الناخبين الذين تجمع المئات منهم أمام صناديق الاقتراع.

وبحسب وزارة الداخلية السورية يبلغ عدد المراكز الانتخابية أكثر من 12 ألف مركز في جميع المحافظات؛ فيما يحق التصويت لأكثر من 18 مليونا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية لمدة يوم واحد ويمكن للجنة العليا للانتخابات تمديد العملية الانتخابية عدة ساعات.

ويتنافس الرئيس بشار الأسد إلى جانب المرشح محمود مرعي من الجبهة الديمقراطية المعارضة والمرشح عبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين ، وجرت يوم الخميس الماضي الانتخابات للسوريين خارج بلادهم في الدول التي توجد بها سفارات سورية.