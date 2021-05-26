الشرطة الإسرائيلية تعتقل أكثر من 250 مواطناً فلسطينياً من اراضي 48

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أكثر من 250 مواطناً فلسطينياً من الاراضي المحتلة عام 1948، خلال اليومين الماضيين، لمشاركتهم بالاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على الاقصى والشيخ جراح.



واوضح مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين في بيان له "إن ممارسات الشرطة الإسرائيلية وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، وليس له أساس قانوني، وهدفه ترهيب الناس".

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين، وتقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم. وزعمت الشرطة أن الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والاتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طوباس بقنابل الغاز السام والمدمع وأصابت عددا من المسعفين بالاختناق.

وقالت الجمعية في بيان لها" إن الاحتلال أطلق 29 قنبلة غاز صوب المقر، ما أدى لإصابة بعض أفراد الطاقم بالاختناق، وحدوث بعض الحرائق في محيط مبنى الجمعية".