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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد الانقلاب أسيمي غويتا يستولي على السلطة مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أطاح الضابط الذي قاد الانقلاب في مالي العام الماضي بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعين نفسه نائبا للرئيس.
وقال العقيد أسيمي غويتا إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين فشلا في أداء مهامهما، وكانا يريدان تخريب عملية التحول في البلاد.
واعتقل الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بعد تعديل وزاري أقيل فيه اثنان من القيادات العسكرية.