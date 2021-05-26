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منصور البلوشي يجري جراحة الرباط الصليبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”
أجرى منصور البلوشي لاعب فريق اتحاد كلباء، الاثنين، عملية جراحية في الرباط الصليبي، في مستشفى القرهود، على يد الجراح الفرنسي هيرفي المتخصص في جراحة الركبة، وسيخضع اللاعب خلال الفترة القادمة لبرنامج العلاج التأهيلي لاستعادة جاهزيته وعودته مجدداً للمشاركة مع الفريق الكلباوي.
وأعرب منصور البلوشي عن شكره وامتنانه لإدارة النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي وشركة الكرة وزملائه اللاعبين والجمهور الكلباوي وكل الذين بادروا بالاتصال للاطمئنان على صحته، وذكر أن اللاعب البلوشي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الشارقة في ختام دوري الخليج العربي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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