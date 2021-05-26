مقتل شخصين في هجمات بـ4 قنابل ببورندي.. تفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

قُتل شخصان وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في هجمات بأربع قنابل يدوية بالعاصمة البوروندية بوجمبورا.



ووفق الشرطة فإنه تم اعتقال أحد المهاجمين بعد إصابته جراء انفجار القنبلة التي كانت بحوزته.

وهذه أول انفجارات من نوعها تشهدها المدينة منذ تولي الرئيس إيفاريست ندايشيمي السلطة في يونيو/حزيران الماضي لكن ثمانية أشخاص قتلوا في التاسع من مايو/أيار في إقليم مورامفيا على مسافة 65 كيلومترا عندما نصب مسلحون مجهولون كمينا لعدة سيارات.

ونفذ ندايشيمي، الذي تولى السلطة بعد وفاة سلفه بيير نكورونزيزا، بعض الإصلاحات بما في ذلك حث الناس على التعامل بجدية مع جائحة كوفيد-19 ورفع بعض القيود عن الإعلام والنشطاء.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قالت الأربعاء إن حكومته مستمرة في اعتقال شخصيات معارضة وأشارت إلى أن نشاط هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وإذاعة صوت أمريكا ما زال معلقا هناك.