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قوات الجيش تقتل 15 إرهابياً شمال بوركينافاسو

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الدمام - شريف احمد - قتلت قوات الجيش في بوركينا فاسو 15 عنصرًا إرهابيا خلال عملية عسكرية شنتها شمال البلاد.

وأكد بيان للجيش البوركيني اليوم، أنه العملية لا تزال جارية وجرى خلالها تفكيك قاعدة للإرهابيين في مدينة بانغاو واسترجاع كمية هامة من الأسلحة و الذخيرة والدراجات النارية ووسائل اتصال، مشيرةً إلى إصابة جندي بجروح في العملية.

ومنذ الـ 5 من مايو شنت القوات المسلحة البوركينية عملية واسعة في مناطق الشمال وفي الساحل لطرد الجماعات المسلحة التي تنشط هناك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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