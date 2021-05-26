شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تقتل 15 إرهابياً شمال بوركينافاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتلت قوات الجيش في بوركينا فاسو 15 عنصرًا إرهابيا خلال عملية عسكرية شنتها شمال البلاد.

وأكد بيان للجيش البوركيني اليوم، أنه العملية لا تزال جارية وجرى خلالها تفكيك قاعدة للإرهابيين في مدينة بانغاو واسترجاع كمية هامة من الأسلحة و الذخيرة والدراجات النارية ووسائل اتصال، مشيرةً إلى إصابة جندي بجروح في العملية.

ومنذ الـ 5 من مايو شنت القوات المسلحة البوركينية عملية واسعة في مناطق الشمال وفي الساحل لطرد الجماعات المسلحة التي تنشط هناك.