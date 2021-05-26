شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البحرين تشدد قيود كورونا : غلق المدارس والمحلات ومنع الأنشطة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات البحرينية إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا ، وتضمنت :

1. رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية.

2. تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة.

3. تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.

4. اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 إلى الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وهي كالتالي:

• غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية).

• منع الأنشطة الرياضية.

• غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

• العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%.

• منع المناسبات الخاصة.

كما سيجري أيضا إغلاق مراكز التجميل والمنتجعات الصحية ومحال الحلاقة ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات خلال هذه الفتر