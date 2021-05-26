شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان جراء هجمات بالقنابل في عاصمة بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الشرطة إن مهاجمين مجهولين نفذوا هجمات بأربع قنابل يدوية في بوجمبورا عاصمة بوروندي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة عدة أشخاص بجروح.

وقُتل شخص على الفور عندما انفجرت القنابل في ثلاثة أماكن مختلفة مع حلول المساء، واعتُقل أحد المهاجمين بعد إصابته جراء انفجار القنبلة التي كانت بحوزته.

وهذه أول انفجارات من نوعها تشهدها المدينة منذ تولي الرئيس إيفاريست ندايشيمي السلطة في يونيو.