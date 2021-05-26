شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة مقاتلة في سويسرا ونجاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع السويسرية أن طائرة مقاتلة تحطمت فوق منطقة غير مأهولة في البلاد اليوم الأربعاء ،وتمكن الطيار من تشغيل المقعد القاذف والمظلة في الوقت المناسب ولم يصب بأذى، طبقا لما ذكره متحدث.

ووقع الحادث في منطقة "ميلسي-فروت" وسط البلاد، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غرب زيورخ. ويتم التحقيق الآن في سبب الحادث .

والطائرة ،وهي مقاتلة أمريكية الصنع، طراز "إف5- إي" ، هي واحدة من العشرات من الطائرات من هذا الطراز ، المملوكة للجيش السويسري، وتم بناء بعضها في عام 1976 والبعض الآخر في عام .