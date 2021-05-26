صاحب فتوى "تكفير الجنوب ".. وفاة الديلمي أحد كبار قيادات إخوان اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن اليوم الأربعاء في إسطنبول عن وفاة عبدالوهاب الديلمي أحد كبار قيادات إخوان اليمن متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس بكورونا.

ونعى ناشطون وقيادات من إخوان اليمن الديلمي، أحد دعاة التنظيم الإرهابي المثيرين للجدل، والذي اشتهر بفتوى تكفير شهيرة لأبناء جنوب اليمن عام 1994.

وبحسب النشطاء فإن الديلمي توفي في أحد المستشفيات التركية بمدينة إسطنبول، عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا وصراعه مع المرض.

ويقيم الديلمي مع عائلته منذ أعوام في تركيا؛ وهي وجهة فر إليها غالبية قيادات تنظيم الإخوان لإدارة أنشطتهم التخريبية من أنقرة وإسطنبول، منذ سقوط العاصمة صنعاء في يد مليشيا الحوثي.





وترتبط بالديلمي فتوى شهيرة أعلن فيها تكفير أبناء جنوب اليمن، وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، ووصمهم بـ"الردة"، وذلك لشرعنة اجتياح المحافظات الجنوبية عام 1994، وهي حرب اندلعت بين شمال وجنوب البلاد ولازالت تداعياتها الاجتماعية حتى اليوم.

كما يعد الديلمي من مؤسسي جامعة الإيمان في صنعاء إلى جانب الإخواني المتشدد عبدالمجيد الزنداني، والتي ينظر إليها أنها الوكر الرئيس في تفريخ المتطرفين وأجيال عدة من تنظيم القاعدة الإرهابي في المنطقة.