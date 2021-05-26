تدريب "زايد 3" العسكري بين الإمارات ومصر يواصل فعالياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل التدريب العسكري المشترك "زايد 3" بين الإمارات ومصـر فعالياته بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

والجمعة الماضية، انطلقت فعاليات التدريب العسكري المشترك والذي يستمر حتى 30 مايو/أيار الجاري.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "يأتي التمرين في إطار حرص قواتنا المسلحة على تنفيذ عدد من التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية".

كما يأتي "انطلاقا من حرص وزارة الدفاع الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد، وفق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة، للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على جميع مسارح العمليات".



وأوضحت أن الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات لرفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشتركة من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لدى الجانبين وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقا.

إلى جانب التدريب على أعمال الاستطلاع واستغلال طبيعة الأرض وأنسب أساليب القتال في المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.

وأظهرت المرحلة مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وتنظيم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلتا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عال لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة، وتهدد أمن واستقرار الدولتين الشقيقتين.

ويهدف التدريب، الذي يأتي في إطار البرامج العسكرية المجدولة بين البلدين، إلى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الإماراتية والمصرية.

كما يأتي تنفيذه في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كوفيد_19 " على العالم، إلا أن قدرة جميع مؤسسات الدولة على التعامل والتعافي والعودة التدريجية لممارسة الحياة بشكل طبيعي مكنت القوات المسلحة الإماراتية من تنظيمه وفق أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة عالميا، وحسب التوقيت المقرر لها، استكمالا لسلسلة التمارين المدرجة في الخطط التدريبية بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية.

وفي مارس/آذار 2014، انطلق التدريب العسكري "زايد 1" بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين، فيما كان "زايد 2" في 2017.