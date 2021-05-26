شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صاحب أول منصة تعليمية بالفيوم المصرية يكشف تفاصيل أول جروب تعليمي خاص بطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الأستاذ أحمد المصري، صاحب أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم المصرية، عن أن "جروب مدرس وطالب" أول جروب على مستوى الجمهورية المصرية ينبه طلاب الثانوية بشأن النظام الجديد للامتحان، وهو اختبار الطالب في وقت الامتحان وليس في المستوى.



وشدد "المصري"، من خلال جروب "مدرس وطالب"، على الطلاب بضرورة التدريب على أسئلة كثيرة لاكتساب سرعة الأداء.

وكان بث الأستاذ أحمد المصري منذ ٣ أشهر فيديو مختصر للطلاب الثانوية، لينبهم بهدف نظام الامتحانات الجديد.