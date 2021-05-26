شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية البريطاني يدعو من إسرائيل إلى إنهاء دائرة العنف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إسرائيل مساء الثلاثاء في زيارة يبحث خلالها مستجدات الأوضاع بعد وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.



وقال راب مساء الثلاثاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وصلت للتو إلى إسرائيل، سألتقي بقادة بارزين هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة للتباحث بشأن كيفية جعل وقف إطلاق النار الأخير مستداماً".

وأضاف: "يجب علينا إنهاء دائرة العنف وإحراز تقدم نحو سلام دائم".