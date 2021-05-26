شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شقيقتين إرهابيتين في كركوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد-زيدان الربيعي

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيتين شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهن لعصابات «داعش» الإرهابية بما يسمى «ديوان الحسبة» ضمن قاطع كركوك.

وقالت الخلية في بيان: «إنه من خلال متابعة عناصر عصابات «داعش» للقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيتين شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهما لعصابات «داعش»».

وأضافت: «اعترفتا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لـ«داعش»، فضلاً عن كونهما من عائلة إرهابية ولديهما أخوين قياديين ضمن العصابات الإرهابية، أحدهما تم القبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير». وتابعت: «حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية».