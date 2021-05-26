شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل رقماً قياسياً للوفيات اليومية بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-رويترز

سجلت تايلاند، الأربعاء، رقماً قياسياً للوفيات اليومية بلغ 41 وفاة جديدة بسبب فيروس «كورونا»، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 873 منذ بدء الجائحة العام الماضي. وسجلت البلاد 2455 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 137894.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19»، الثلاثاء، انخفاضاً من 15 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، إن حالة واحدة من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية اكتُشفت في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد، وإن باقي الحالات وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 13 من 18 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني 91019 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 2483 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و265 وفاة بمرض «كوفيد-19» الناجم عنه، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و399790 والوفيات إلى 221960 وفاة. وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للحالات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.