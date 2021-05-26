شكرا لقرائتكم خبر عن علاوي محذراً: أمامنا خياران إما تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حذر زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، الأ ربعاء، من إجراء الانتخابات النيابية العراقية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل قبل توفير بيئة انتخابية مناسبة.

وقال علاوي في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «منذ تحديد ما يسمى (موعد الانتخابات المبكرة) أكدنا صعوبة إجرائها قبل توفير بيئة انتخابية مناسبة، وما حصل ويحصل يومياً من اغتيالات وقمعٍ وترهيب يؤكد صحة ما ذهبنا إليه». وأضاف: «اصبحنا اليوم أمام خيارين، إما التأجيل أو المقاطعة ما لم تتوافر أجواء مناسبة تحقق مقبولية في نزاهتها».