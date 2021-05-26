شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 120,842 جرعة لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 120,842 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 12,415,548 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 125.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.