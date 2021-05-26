تقنية جديدة للتعامل مع عوادم المحركات النووية

إعداد: ضمياء فالح

توصل خبراء بريطانيون إلى طريقة للتخلص من الغازات المنبعثة من احتراق الوقود في محركات إنتاج الطاقة الكهربائية في المفاعل النووي. الطريقة تتضمن تبريد غاز العادم الذي يخرج من فوهة الدفع من 150 مليون درجة مئوية إلى بضع مئات من درجات الحرارة، ما يسمح بالحصول على طاقة نظيفة وبقاء المحرك النووي عمراً أطول. واستخدم العلماء في تجربتهم الثورية جهازاً تكلفته 55 مليون استرليني أطلق عليه اسم «MAST»، يلاحق ذرات «الهليوم» باستخدام مجال مغناطيسي ويغير حرارتها لدرجة لا تلحق الأذى بجدران المفاعل المكون من طبقات التنجستين، وهو أعلى المعادن تحملاً لدرجات الذوبان، إلا أن تكرار تعرضه للحرارة يدمره تدريجياً وكلفة استبداله باهظة. التجربة التي عكف عليها العلماء منذ 10 سنوات لن تكون تجارية حتى 2040. وعلق البروفيسور ديم لين جلادن، المدير التنفيذي لمجلس علم الهندسة والبحث التي مولت التجربة:«هذه النتائج الأولية منMAST ستغير مفهوم تزويد الطاقة في العالم».