الصحة: تصنيع 40 مليون جرعة سينوفاك.. وفاكسيرا المصنع الرئيسي بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وقالت: تم استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، كما تم استقبال ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينية، ومن المُقرر تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة.

وتابعت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم الاجتماع مع وفد من الخبراء الصينيين بـ "فاكسيرا" تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" بمصر، مشيرة إلى أن "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.