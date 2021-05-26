إلكتروني عبر التابلت.. كل ما تريد معرفته عن امتحان الثانوية العامة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل.

ويذكر أنه من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًّا خلال شهرَي يوليو وأغسطس المقبلين.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن امتحان الثانوية العامة، في ما يلي:

- امتحانات الثانوية العامة إلكترونية على التابلت.

- امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديدة.

- لن يتم استخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

- مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي مدروسة بعناية شديدة وتراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة.

- تجهيز أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية.

- إتاحة دخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب سواء أكان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أم نسخة مطبوعة منه.

- السماح بكتابة ملاحظات الطالب فقط على الكتاب.

- ممنوع الدخول بأوراق أخرى من أي نوع.

- لن يسمح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص.

- تطبيق قانون الغش بحذافيره، وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية.

- تسليم ورقة بيضاء بامتحان الرياضيات لكتابة خطوات الحل.

- يتسلم الطالب الورقة في اللجنة وليس مسموحًا الدخول بورق من الخارج.

- الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة.

- الامتحان يشمل التعبير بطريقة مبسطة، بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.

- إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

- لم يتم إلغاء القصة والتعبير، وسيتم وضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما، متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة.

- إجراء امتحانات الثانوية العامة في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط.