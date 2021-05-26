البرهان يدعو عبد الواحد نور للانضمام إلى السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عبد الواحد نور قائد حركة جيش تحرير السودان، للانضمام إلى السلام، مشيرًا "هناك الآن تغيير في السودان".

وأكد البرهان –في كلمة ألقاها خلال مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو- عزمه على تحقيق السلام في السودان مع كل الأطراف.

وقال إن "باب السلام مفتوح أمام جميع الحركات في السودان"، مؤكدًا "سنواصل الحوار لحين الوصول لاتفاق يرضي جميع السودانيين".

وأضاف: "القانون هو الذي يحكم في السودان ولا يفرق بين الأفراد والجماعات".