حمدوك: حان الوقت لبحث القضايا السودانية عبر الحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

انطلقت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، اليوم الأربعاء، في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه حان الوقت لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية السودانية عبر الحوار، مشيرًا إلى أن البحث عن السلام في السودان أولوية وواجب يسعى لتحقيقه، وفقًا لسكاي نيوز.

وأضاف حمدوك أن التعدد في السودان يثري البلاد ويوسع المجال لتعزيز الوحدة.

واستطرد: "نحن أمام محطة مهمة للسلام في السودان مع الحركة الشعبية شمال"، داعيًا عبد الواحد نور قائد حركة جيش تحرير السودان للانضمام إلى قافلة السلام في السودان.