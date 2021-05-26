التحريات تكشف السجل الجنائي للمتهم بالشروع في سرقة فيلا إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن السجل الجنائي للمتهم بالشروع في سرقة فيلا إلهام شاهين بطريق المنصورية بنطاق مركز كرداسة.

وتبين أن المتهم صاحب الـ22 سنة مقيم كفر أبو حجازة، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها سرقة موتور عام 2019.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بضبط شخص حاول التسلل إلى فيلا

الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية، وأنها غير مقيمة بها.

انتقلت على الفور قوة تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، وتبين أنه أثناء تواجد غفير الفيلا يدعى ربيع خيري 48 سنة، بمحل عمله، فوجئ بالمتهم يقفز من أعلى السور فضبطه وأبلغ الشرطة.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى أن المتهم يدعى "مصطفى.م." 22 سنة، عربجي مقيم كرداسة، سبق عمله كغفير بالفيلا محل الواقعة.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.