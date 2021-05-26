جامعة بني سويف: إعفاء طلاب قطاع غزة من المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه يجري تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة، وإعفاء طلاب قطاع غزة من المصروفات الدراسية، وفتح المدن الجامعية لهم، وتطبيق الإجراءات القانونية التابعة لذلك في الحضور والامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأشاد رئيس الجامعة بدور الدولة المصرية، وكافة المؤسسات المعنية في إنهاء الأزمة في الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.