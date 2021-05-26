منظمة الصحة العالميّة تصف عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادّة لكورونا بـ"الـفضيحة"

اسماعيل عبد الحي - وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس الإثنين، عدم المساواة في القدرة على الوصول إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا بـ"الفضيحة".

وقال في مستهل إنعقاد الجمعية العامة للمنظمة إفتراضيا، إن "عدد الجرعات التي أعطيت حتى الآن حول العالم كانت لتكفي جميع العاملين في مجال الصحة وكبار السن لو أنه تم توزيعها بشكل متساو".

وتابع "لا توجد طريقة دبلوماسية لقول ذلك، تسيطر المجموعة الصغيرة من الدول التي تصنع وتشتري أغلب لقاحات العالم على مصير باقي العالم".

وحض تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الدول التي تملك مخزونات كبيرة من اللقاحات إلى مشاركتها وزيادة التعاون وإنتاج اللقاحات وتوزيعها.

كما أنه طالب بـ"تحرك واسع لتطعيم 10 في المائة على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر"، وفق ما ذكرته "فرانس 24".