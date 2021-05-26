بالفيديو: حريق في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 1:24 مساءً

اندلع حريق في مصنع للبتروكيماويات بمقاطعة ”عسلوية“ التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، المطلة على الخليج العربي.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطّلعة عن سقوط قتيل وجريحين إثر الحريق فيما لم يعلن حتى اللحظة عن الخسائر المادية.

وذكر موقع “عصر جنوب” الذي يعنى بتغطية أخبار المدن الجنوبية في إيران، أن ”حريقا اندلع في مصنع دماوند للبتروكيماويات بمدينة عسلوية بمحافظة بوشهر“، مشيرا إلى أن ”الحريق سببه انفجار صمام الأكسجين في مصنع دماوند في المرحلة الثانية“.

وتعمل شركة دماوند للطاقة التي تأسست عام 2011 في عسلوية، وتضم بضع وحدات منها، وحدة توليد الكهرباء والبخار، ووحدات الهواء المضغوط، ووحدات المياه ومستجمعات المياه، ومحطة غاز، ووحدة الصرف الصناعي.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حوادث الحرائق والانفجارات التي تتعرض لها المصانع والشركات الإيرانية المختلفة، ولم تكشف السلطات -في كثير من الأحيان- عن أسباب تلك الحوادث، بحسب “إرم نيوز”.