غروسي عن برنامج إيران النووي: لا يمكن إعادة الجني إلى القمقم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

في مقابلة أجرتها صحيفة “فاينانشال تايمز” مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بأنه “مقلق للغاية”، وقال غروسي للصحيفة، إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء “لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل”.

كشف غروسي للصحيفة أن “تخصيب دولة ما (اليورانيوم) بدرجة نقاء 60 بالمئة أمر خطير للغاية، لا تصل إلى هذا المستوى سوى الدول التي تنتج قنابل”، وأوضح أن مستوى النقاء “60 بالمئة يكاد يكون مستوى إنتاج السلاح، أما التخصيب التجاري فتتراوح نسبته من اثنين إلى ثلاثة (بالمئة)”.

أضاف أن إيران لها “حق سيادي” في تطوير برنامجها، لكن “هذا مستوى يحتاج لمراقبة يقظة”، وأشار غروسي إلى أن أغلب الإجراءات التي اتخذتها إيران يمكن العدول عنها بسهولة نسبيا، لكنه أضاف أن مستوى البحث والتطوير الذي تم الوصول إليه يُعد مشكلة.

تابع: “لا يمكنك إعادة الجني إلى القمقم – بمجرد أن تعرف كيف تصنع شيئا، والسبيل الوحيد لكبح ذلك هو من خلال التحقق”.

وأضاف “برنامج إيران نما وأصبح أكثر تطورا، لذلك فإن العودة المباشرة لاتفاق عام 2015 لم تعد ممكنة. ما يمكن عمله هو إبقاء أنشطتها دون مستويات 2015″، وذلك بحسب “رويترز”.