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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

 

وتوزعت الحالات الجديدة بواقع ‏(4) ⁧‫تعز، و‏(3) ⁧‫مأرب، (1) ⁧‫شبوة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت.

 

وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل (13) حالة شفاء توزعت بواقع ‏(12) ⁧‫حضرموت، ‏(1) ⁧‫لحج، لافتة إلى أنه تم تم إجراء (992) فحص اليوم.

 

وبهذه الاحصائيات فإن إجمالي الحالات المؤكدة يصبح (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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