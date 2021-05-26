مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.



وتوزعت الحالات الجديدة بواقع ‏(4) ⁧‫تعز⁩، و‏(3) ⁧‫مأرب⁩، (1) ⁧‫شبوة⁩، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت.

وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل (13) حالة شفاء توزعت بواقع ‏(12) ⁧‫حضرموت⁩، ‏(1) ⁧‫لحج⁩، لافتة إلى أنه تم تم إجراء (992) فحص اليوم.

وبهذه الاحصائيات فإن إجمالي الحالات المؤكدة يصبح (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي".