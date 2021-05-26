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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.
وتوزعت الحالات الجديدة بواقع (4) تعز، و(3) مأرب، (1) شبوة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت.
وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل (13) حالة شفاء توزعت بواقع (12) حضرموت، (1) لحج، لافتة إلى أنه تم تم إجراء (992) فحص اليوم.
وبهذه الاحصائيات فإن إجمالي الحالات المؤكدة يصبح (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي".