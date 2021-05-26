حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية .



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء واجواء حاره على الهضاب الداخلية والأجزاء الشرقية منها.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس صحو إلى غائم جزئياً وحاره نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة على خليج عدن وباب المندب واقصى سرعة لها إلى 19 عقدة.

واشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو وجاف و شديد الحرارة حيث تصل الحرارة العظمى إلى اكثر من 42 درجة مئوية أثناء النهار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات الظهيرة وتصل سرعتها إلى 17 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى قوية السرعة وأقصى سرعة لها 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار.

و حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من الاضطراب الشديد للبحر حيث يصل ارتفاع الموج إلى 4.0 أمتار.

• ونبه الإخوة المواطنين:-

1- في المناطق الصحراوية والساحلية من الاجواء الحارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

2- في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها (المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية) بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.