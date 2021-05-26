شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "ياس" يهدم المنازل ويقتلع الأشجار بالساحل الشرقي للهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت عاصفة قوية الساحل الشرقي الهندي اليوم الأربعاء، مما أدى لتسوية منازل بالأرض واقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء وتحطيم الحواجز وغرق مساحات شاسعة من الأراضي.

وبدأ إعصار "ياس" الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية الهندية على أنه "عاصفة إعصارية شديدة للغاية" في الوصول إلى اليابسة على ساحل "ولاية أوديسا الشرقية"، حوالي الساعة التاسعة صباحا(0330 بتوقيت جرينتش)، مصحوبا برياح بلغت سرعتها ما بين 130 و140 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وتسببت العاصفة أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر وهطول أمطار غزيرة.