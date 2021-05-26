شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. استمرار التنقيب عن الذهب يدمر الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير أن السكان الأصليين في شمال البرازيل فقدوا نحو 200 هكتار من الغابات في الربع الأول من عام 2021 بسبب التنقيب غير القانوني عن الذهب. ونشرت جمعية "هاتوكارا أسوسياكاو يانومامي" هذا التقرير أمس الثلاثاء.

وإذا ما استمر الأمر بهذه الوتيرة، فإن شعب يانومامي الأصلي في البرازيل يخشى من خسارة مساحات قياسية جديدة من الأراضي في عام .2021

وشهد عام 2020 تدمير 500 هكتار من غابات الأمازون من أراضي شعب اليانومامي الخاضعة للحماية. وشهدت منطقة اليانومامي إجمالا تدمير 2130 هكتارا بسبب التنقيب عن الذهب.