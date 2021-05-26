25 مايو , 2021
كشفت شركة "غوغل" عن ميزة جديدة تسمح بوضع كلمة مرور على صفحة الويب الخاصة بالمستخدم ونشاطاته عليها، بما في ذلك عمليات البحث وسجل مشاهدة يوتيوب واستفسارات مساعد غوغل.
لتفعيل هذه الميزة، يمكنك الانتقال إلى موقع نشاطات غوغل، والنقر على رابط إدارة التحقق من النشاطات. من هناك، يمكن تحديد خيار "طلب تحقق إضافي" وحفظه وإدخال كلمة المرور لتأكيد هوية الشخص الّذي يحاول إجراء التغيير، وفقاً لموقع "ذا فيرج" النقني.
ومع ذلك، فإن تشغيل هذه الميزة سيتطلب من أي شخص يحاول رؤية المعلومات أن ينقر على زر التحقق وإدخال كلمة مرور حساب غوغل قبل عرض أي سجل. وقد تكون هذه الخطوة مفيدة للغاية لأولئك الّذين يسمحون للآخرين باستخدام أجهزتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة من «غوغل» لحماية بياناتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.