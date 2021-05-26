ميزة جديدة من «غوغل» لحماية بياناتك

25 مايو , 2021

كشفت شركة "غوغل" عن ميزة جديدة تسمح بوضع كلمة مرور على صفحة الويب الخاصة بالمستخدم ونشاطاته عليها، بما في ذلك عمليات البحث وسجل مشاهدة يوتيوب واستفسارات مساعد غوغل.

لتفعيل هذه الميزة، يمكنك الانتقال إلى موقع نشاطات غوغل، والنقر على رابط إدارة التحقق من النشاطات. من هناك، يمكن تحديد خيار "طلب تحقق إضافي" وحفظه وإدخال كلمة المرور لتأكيد هوية الشخص الّذي يحاول إجراء التغيير، وفقاً لموقع "ذا فيرج" النقني.

ومع ذلك، فإن تشغيل هذه الميزة سيتطلب من أي شخص يحاول رؤية المعلومات أن ينقر على زر التحقق وإدخال كلمة مرور حساب غوغل قبل عرض أي سجل. وقد تكون هذه الخطوة مفيدة للغاية لأولئك الّذين يسمحون للآخرين باستخدام أجهزتهم.