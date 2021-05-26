بلينكن في القاهرة.. تعزيز وقف إطلاق النار بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، الأربعاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار بغزة.

وتأتي زيارته للقاهرة بعد أن زار إسرائيل وفلسطين ومن المقرر أن يزور الأردن أيضا.



وقادت مصر جهودا مكثفة عبر عواصم العالم، حتى نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل فجر الجمعة بعد 11 يوما من التصعيد، بما جنب غزة والمنطقة الانزلاق أكثر إلى مربع العنف.

وخلال زيارته لإسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة ومنظمات دولية أخرى".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على "ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون على الحياة بأمان والتمتع بحقوق متساوية في الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".