ماذا قال مدير وكالة الطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء برنامج إيران النووي لتخصيب اليورانيوم بأنه "مقلق للغاية"



وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت اليوم إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء "لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل".

واعتبر جروسي أن "تخصيب دولة ما (اليورانيوم) بدرجة نقاء 60 بالمئة أمر خطير للغاية ... لا تصل إلى هذا المستوى سوى الدول التي تنتج قنابل".

وموضحا خطورة التجاوزات الإيران قال المسؤول الدولي إن مستوى النقاء "60 % يكاد يكون مستوى إنتاج السلاح، التخصيب التجاري من اثنين إلى ثلاثة (بالمئة)".

وأضاف أن إيران لها "حق سيادي" في تطوير برنامجها لكن "هذا مستوى يحتاج لمراقبة يقظة".

وفاتحا باب عدول إيران عن المضي في في تجاوزاتها، أوضح جروسي أن أغلب الإجراءات التي اتخذتها إيران يمكن العدول عنها بسهولة نسبيا، لكنه أضاف أن مستوى البحث والتطوير الذي تم الوصول إليه يُعد مشكلة.

وتابع قائلا: "لا يمكنك إعادة الجني إلى القمقم - بمجرد أن تعرف كيف تصنع شيئا، والسبيل الوحيد لكبح ذلك هو من خلال التحقق".

وفي رد على مطالب إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي أكد جروسي أن "برنامج إيران نما وأصبح أكثر تطورا، لذلك فإن العودة المباشرة لاتفاق عام 2015 لم تعد ممكنة. ما يمكن عمله هو إبقاء أنشطتها دون مستويات 2015".

وتأتي تصريحات مدير الوكالة الدولية في وقت تتفاوض فيه إيران مع قوى عالمية في جنيف، لتحديد الخطوات التي يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها، بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 تتجاوز إيران تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي؛ بهدف تحجيم قدرتها على إنتاج قنبلة نووية.