المركزي يطالب البنوك بإيقاف عمليات الدفع على 55 موقعا للعملات المشفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعاد البنك المركزي، تحذيراته للبنوك بشأن حظر العملات المشفرة، مشيرا إلى أنه أعد قائمة بنحو ٥٥ موقعا إلكترونيا لتداول العملات لحظر عمليات الدفع من خلالها.

وشدد في خطاب موجهة للبنوك- اطلع الخليج 365 عليه- على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطلب من البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة

وأوضح أنه بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعد قائمة استرشادية محدثة بأشهر المواقع في عمليات تداول وتعدين العملات الافتراضية المشفرة وضمت 55 موقعا في هذا الشأن.

والزم المركزي البنوك بأهمية توجيه المختصين في كل بنك بضرورة اتخاذ اللازم لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لكافة المواقع الموجهة في القائمة الاسترشادية.

وقال إن هذه القائمة الاسترشادية لا تضمن كافة مواقع التعدين وتداول العملات المشفرة بما يستلزم بزل كافة الجهود الأخرى من البنوك لرصد أي مواقع أخرى لتداول أو تعدين العملات المشفرة وإيقاف عمليات الدفع الموجهة لها.

وكان البنك المركزي قد أعلن سابقا حظر التداول على العملات المشفرة.