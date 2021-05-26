مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب لافتة بعمود إنارة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:



لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، أثناء تركيب لافتة بعمود إنارة، في سوهاج وجرى إخطار النيابة، ونقل الجثة إلى المستشفى العام.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "خالد. م" 35 عامًا عامل جثة هامدة.



وأفاد شقيقه "أسامة" 45 عامًا عامل، أنه أثناء تركيب شقيقه لافتة أعلى عمود إنارة بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضًا، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.